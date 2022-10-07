Глава МИД Эстонии пожелал Путину встретить следующий день рождения за решеткой

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу по случаю 70-летия президента России призвал создать спецтрибунал по преступлениям РФ в Украине, пожелав Путину встретить следующий день рождения за решеткой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным во время российской агрессии", - подчеркнул Рейнсалу.

Как сообщалось, министр обороны Чехии в день рождения Путина сфотографировалась в футболке с "посланием" для него, которую ей подарила чешская инициатива сбора средств на оружие для Украины.