Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть погибший и раненый

Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Под вечер россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией".

Детали: По словам главы ОВА, в Красногригорьевской общине оккупанты убили 37-летнего мужчину и ранили 42-летнего мужчину. Пострадавший в больнице.