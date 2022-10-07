Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть погибший и раненый
Пятница, 7 октября 2022, 19:04
Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Под вечер россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией".
Детали: По словам главы ОВА, в Красногригорьевской общине оккупанты убили 37-летнего мужчину и ранили 42-летнего мужчину. Пострадавший в больнице.
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