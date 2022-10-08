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Бельгия воздержалась во время голосования за новые санкции ЕС против России

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 11:10

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что воздержался во время голосования по новому пакету санкций ЕС против России, опасаясь последствий ограничений, бьющих по сталелитейному сектору.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

"Вопрос в том, как мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину. Конечно, военные успехи, которых достигла Украина, способствуют ... но если экономическая цена станет крайне высокой и люди потеряют работу, то станет трудно", - сказал де Кроо.

Он одновременно добавил, что Бельгия решила не блокировать принятие нового санкционного пакета, а воздержалась во время голосования, потому что "мы не хотим нарушать европейскую солидарность".

Напомним, Совет Европейского Союза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Также Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

Ограничения предусматривают в частности запрет на импорт сталелитейной продукции, что вызвало сопротивление в Бельгии, чьи заводы зависят от российского сырья. Также именно по настоянию брюссельской стороны ЕС не включил в восьмой пакет санкций алмазодобывающего гиганта "Алросу".

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Темы: БельгияРосcиясанкции
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