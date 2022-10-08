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Бельгія утрималася під час голосування за нові санкції ЄС проти Росії

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 11:10

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що утримався під час голосування щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, побоюючись наслідків обмежень, що б'ють по сталеливарному сектору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

"Питання в тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн і нашого населення, щоб і надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи, яких досягла Україна, сприяють… але якщо економічна ціна стане вкрай високою і люди втратять роботу, то стане важко", – сказав де Кроо.

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Він водночас додав, що Бельгія вирішила не блокувати ухвалення нового санкційного пакету, а утрималася під час голосування, бо "ми не хочемо порушувати європейську солідарність".

Як відомо, Рада Європейського Союзу в четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

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Обмеження передбачають зокрема заборону на імпорт сталеливарної продукції, що викликало опір у Бельгії, чиї заводи залежать від російської сировини. Також саме за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакету санкцій алмазодобувного гіганта "Алросу".

Теми: БельгіяРосіясанкції
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