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В Германии поврежденные кабели на 3 часа парализовали движение поездов, подозревают диверсию

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 16:05
В Германии поврежденные кабели на 3 часа парализовали движение поездов, подозревают диверсию
скриншот

На севере Германии утром 8 октября движение поездов Deutsche Bahn дальнего следования было парализовано в течение трех часов из-за проблем с диспетчерскими коммуникациями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Из-за инцидента были вынуждены остановиться поезда типов ICE, IC и EC, в Нижней Саксонии и Бремене остановились также региональные поезда. В течение нескольких часов сеть починили, но Deutsche Bahn предупредила, что в течение дня еще могут возникать технические сбои.

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Спикер компании сообщила, что причиной стало физическое повреждение кабелей, которые критически важны для движения поездов, и что соответствующие органы начали расследование.

Темы: Германия
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