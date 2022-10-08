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ЕС осудил официальное "присвоение" Россией оккупированной ЗАЭС

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 22:30
ЕС осудил официальное присвоение Россией оккупированной ЗАЭС
фото Getty Images

Европейский Союз осудил перевод Россией оккупированной Запорожской АЭС под свой контроль президентским указом и создание для управления станцией собственного госпредприятия. 

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает указ президента РФ Путина о противоправном захвате Запорожской АЭС и создании для этого государственного предприятия. ЕС не признает и решительно осуждает противоправную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому указ о присвоении ЗАЭС является противоправным и юридически ничтожным. Россия должна полностью вывести свои силы и технику и передать контроль над станцией её законному владельцу, Украине", - подчеркнул Жозеп Боррель.

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Он призвал к уважению семи принципов ядерной безопасности, на которые указывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Срочно необходимо усиленное присутствие МАГАТЭ на месте и беспрепятственный доступ экспертов к станции - в интересах безопасности всей Европы. (Вокруг) станции нужно немедленно создать зону безопасности, в формате, который не будет причинять ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Боррель, добавив, что приветствует усилия руководителя МАГАТЭ для этой цели.

Дипломат повторил, что ЕС беспрекословно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и требует от России вывести войска и технику со всей территории Украины. 

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"ЕС решительно поддерживает Украину и продолжит оказывать серьезную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку ей столько, сколько это будет необходимо", - добавил Жозеп Боррель.

Как сообщала "Украинская правда", 8 октября Россия завершила юридически оформлять присвоение оккупированной ЗАЭС, создав свое госпредприятие. 

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Запорожская атомная электростанция является украинской, несмотря на заявления РФ о переходе объекта под её контроль.

Темы: ЕСЗАЭСРосcияоккупация
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