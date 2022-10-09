New York Times: Крымский мост символизирует растерянность российской армии

Крымский мост глубоко символичен для президента России Владимира Путина и является символом растерянности российской армии.

Источник: New York Times

Детали: Российские войска не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях РФ, его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом.

Как пишет NYT, любое серьезное препятствие движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление. Без него российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях.

После взрывов на аэродроме Саки в Крыму в августе мост стал еще и маршрутом бегства - за день по нему проехало более 38 тысяч автомобилей, что стало наибольшим показателем с момента открытия.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Что предшествовало:

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Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Напомним: