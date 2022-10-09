Оккупанты обстреляли Черниговскую область, на Херсонщине идут активные бои - ОВА

За прошедшие сутки 8 октября оккупанты обстреляли из РСЗО Черниговскую область, погиб человек, а на Херсонщине идут активные бои.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской и Житомирской областях.

Запорожская: сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Сейчас известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, из них 6 - дети. Информация уточняется. Под завалами могут находиться люди. На местах событий продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Черниговщина: за минувшие сутки - обстрелы по Новгород-Северскому, Черниговскому районам. В результате обстрела из РСЗО по территории около села Гасичевка (Городнянское общество Черниговского района) погиб местный житель из с. Мощенка. Ночью обошлось без обстрелов.

Сумщина: сегодня утром - обстрелы по территории Шалигинской общины с РСЗО (30 прилетов). Предварительно, - без последствий. С 7.35 по городу Ворожба Ворожбянской территориальной громады Сумского района осуществлен артиллерийский обстрел (21 прилет). Во время обстрела был поврежден частный дом. Вчера по территории области зафиксировано 55 приходов, из них - 28 неуправляемых ракет. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад. В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Также повреждены несколько помещений одного из аграрных предприятий.

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На Днепропетровщине россияне снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой общинах. Предварительно, люди не пострадали. В Никополе повреждены несколько частных домов и несколько магазинов, парковка, аптека и агропредприятие. В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, 30 панелей солнечной электростанции, промышленное и пищевое предприятия.

Харьковщина: по области в течение суток оккупанты обстреливали прифронтовые Волчанск, населенные пункты Купянского и Изюмского районов. Госпитализировали за сутки одного человека в Волчанске, одного - в Двуречанской громаде Купянского района. Наступил на мину в Дергачевской громаде 39-летний мужчина, также госпитализирован.

Луганщина: авиация Сил обороны нанесла более тридцати ударов. В частности, двадцать четыре по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять - по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили пять БпЛА. Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов. По позициям наших бойцов враг нанес 19 артиллерийских и минометных обстрелов, а также 2 ракетных удара.

Донецкая область: ночью обстреляны г.Марьинка, г.Красногоровка, с.Георгиевка, с.Максимильяновка, с.Новомихайловка. В Красногоровке один человек ранен. На освобожденных территориях Лиманской и Святогорской громад - без чрезвычайных происшествий. В Донецкой области за минувшие сутки - 3 погибших, 14 раненых.

Николаевщина: ночью обстрелам подверглась Широковская громада, попадания были в уже разрушенный детский сад и сельскохозяйственное предприятие за пределами населенного пункта. Пострадавших нет. Как сообщает ОК "Юг", за прошедшие сутки над Николаевщиной был сбит беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Также вчера два дрона-камикадзе пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны. Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Вчера вечером и сегодня ночью взрывы раздавались за пределами сел. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Херсонщина: ситуация на Херсонщине остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия. Под вражескими обстрелами снова оказался Бериславский район, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие среди местных. По информации ОК Юг, чувствуя выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, оккупанты создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Дважды враг пытался наступать в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. Успеха не имел, с потерями отошел.