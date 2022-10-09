Украина узнала соперников на отбор к Евро-2024 по футболу
Воскресенье, 9 октября 2022, 13:49
9 октября состоялась жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы 2024 года и Украина узнала своих четырех соперников.
Источник: трансляция жеребьевки
Детали: Украина попала в группу С.
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Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Чтобы выйти в финальную стадию, Украине нужно занять 1 или 2 место в группе.
Справочно: В жеребьевке примут участие 53 страны.
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Германия будет хозяйкой Евро-2024 и имеет прямую путевку, поэтому не будет играть в квалификации.