Украина узнала соперников на отбор к Евро-2024 по футболу

Юрген Клинсманн вытащил Украину во время жеребьевки в Германии, фото Getty images

9 октября состоялась жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы 2024 года и Украина узнала своих четырех соперников.

Источник: трансляция жеребьевки

Детали: Украина попала в группу С.

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Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Чтобы выйти в финальную стадию, Украине нужно занять 1 или 2 место в группе.

Справочно: В жеребьевке примут участие 53 страны.

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Германия будет хозяйкой Евро-2024 и имеет прямую путевку, поэтому не будет играть в квалификации.