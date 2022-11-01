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50+ проектов для усиления ВСУ: Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 06:20
50+ проектов для усиления ВСУ: Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке
фото: Twitter Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал более 50 проектов с участием Чехии для укрепления украинской армии.

Об этом Резников сообщил в Twitter после межправительственных консультаций двух стран, пишет "Европейская правда".

"Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня: 50+ проектов для усиления армии Украины при участии Чехии. Мы обсудили: ситуацию на фронте; поставки вооружения и оборудования; возможности расширения проектов в сфере ПВО", - рассказал Резников.

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Чернохова отметила, что на встрече речь шла о дальнейшей гуманитарной и военной помощи в борьбе с российской агрессией, а также участии Чешской Республики в послевоенном восстановлении Украины.

Напомним, в понедельник в Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петером Фиалой. Делегация приняла участие в первом в истории совместном заседании украинского и чешского правительств.

В рамках этого визита глава чешского правительства и президент Украины подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

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Читайте также колонку главы МИД Чехии о солидарности его страны с Украиной "Мы гордимся, что стали первыми, кто передал Украине тяжелое вооружение".

Темы: ЧехиявойнаРезников
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