В Киеве восстановили подачу воды, дефицит электроэнергии остается

В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии, однако отключения света будут продолжаться из-за дефицита, образовавшегося в результате российских атак.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный".