В Киеве восстановили подачу воды, дефицит электроэнергии остается
Вторник, 1 ноября 2022, 09:13
В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии, однако отключения света будут продолжаться из-за дефицита, образовавшегося в результате российских атак.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.
Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный".
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