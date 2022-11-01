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В Киеве восстановили подачу воды, дефицит электроэнергии остается

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 09:13

В Киеве восстановили водоснабжение и подачу электроэнергии, однако отключения света будут продолжаться из-за дефицита, образовавшегося в результате российских атак.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный".

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Темы: Киевводаэлектроэнергиявойна
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