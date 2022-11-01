У Києві відновили подачу води, дефіцит електроенергії залишається

У Києві відновили водопостачання й подачу електроенергії, однак відключення світла триватимуть через дефіцит, що утворився внаслідок російських атак.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

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Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора – значний".