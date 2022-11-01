Разведка Британии объяснила, зачем РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы"

Разведка Британии считает, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY (ракета "Кинжал". - Ред.), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в обзоре.

Реклама:

Отмечается, что Россия приняла "Кинжалы" на вооружение с 2018 года, но раньше они не использовались в Беларуси.

"Россия иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены. Она продолжает использовать передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения. С точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила разворачивание ракет в основном для того, чтобы направить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанную в войне", - считает британская разведка.

Накануне британская разведка отчиталась, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.