Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии объяснила, зачем РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы"

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 08:22
Разведка Британии объяснила, зачем РФ перекинула в Беларусь истребители, способные нести Кинжалы
Истребитель МіГ-31К, фото Википедии

Разведка Британии считает, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, пишет "Европейская правда".

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY (ракета "Кинжал". - Ред.), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в обзоре.

Реклама:

Отмечается, что Россия приняла "Кинжалы" на вооружение с 2018 года, но раньше они не использовались в Беларуси.

"Россия иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены. Она продолжает использовать передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения. С точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила разворачивание ракет в основном для того, чтобы направить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанную в войне", - считает британская разведка.

Накануне британская разведка отчиталась, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оружиеразведкаРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
оружие
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: