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Режим Лукашенко передал РФ ещё 20 БМП-2: техника поехала в оккупированный Луганск

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 13:23

Беларусь отправила очередную партию техники российским окупационным войскам, дислоцированным в Украине.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", Live. Сообщество железнодорожников Беларуси

Детали: Сообщается, что 20 единиц БМП-2 снятых с консервации с 969-й базы резерва танков отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская обл., РФ) и далее в направлении оккупированного Луганска.

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Техника прибыла в Белгородскую область 24 октября. Маршрут следования эшелона был следующий:

Уречье (БЧ) - Осиповичи-1 (БЧ) - Могилев-1 (БЧ) - Орша-Западная (БЧ) - Осиновка (БЧ) - Красное (РЖД) - Смоленск-Сортировочный (РЖД) - Рославль (РЖД) - Брянск-Льговский (РЖД) - Курск (РЖД) - Старый Оскол (РЖД) - Волоконовка (РЖД).

Таким образом, за последний месяц режим Лукашенко передал РФ: минимум 94 танка Т-72А, 36-44 Уралов и два десятка БМП-2.

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Темы: БеларусьвойнаРосcия
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