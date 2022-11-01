Россия потратила $760 млн на ракетный удар 31 октября - Forbes
Россия за 31 октября выпустила по территории Украины ракет различных типов и БПЛА, общая сумма которых составляет около $760 млн.
Источник: Forbes
Детали: Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА различных типов.
Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, зенитная ракета к С-300 - $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 - около $1 млн.
Издание посчитало, что общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов - около $760 млн.
Предыстория:
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По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.