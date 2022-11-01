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Россия потратила $760 млн на ракетный удар 31 октября - Forbes

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 15:21
ФОТО иллюстративное: GETTY IMAGES

Россия за 31 октября выпустила по территории Украины ракет различных типов и БПЛА, общая сумма которых составляет около $760 млн.

Источник: Forbes

Детали: Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА различных типов.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, зенитная ракета к С-300 - $2 млн, БПЛА разных типов вместе с ракетой Х-59 - около $1 млн.

Издание посчитало, что общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов - около $760 млн.

Предыстория:

  • 31 октября утром оккупанты атаковали критическую инфраструктуру и помещениям гражданского населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

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  • По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный обстрел ракетами Украины в понедельник является "отчасти" ответом на подбитые корабли Черноморского флота в Севастополе.

Темы: Росcиявойнаденьгиобстрел
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