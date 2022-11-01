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Беларуса приговорили к трем годам за донат оппозиции

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 18:07
фото минчанина с соцсетей

К трем годам колонии в условиях общего режима осудили 35-летнего минчанина за перечисление в мае 2021 года 0,2 эфира (около 800 долларов) на криптокошелек оппозиции BYPOL.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: В июне этого года на государственном телевидении Беларуси вышел видеосюжет с задержанием мужчины. Там сообщалось, что его задержали за перечисление в мае 2021 года 0,2 эфира (это составляло в эквиваленте около 800 долларов) на криптокошелек BYPOL.

На тот момент инициатива бывших силовиков BYPOL даже не была признана экстремистской, ее такой признали в ноябре 2021 года.

"Я не знал, что организация является экстремистской, деньги перевел, так как хотел поддержать людей. Теперь понимаю, что совершил преступление", говорил минчанин на видео.

Темы: Беларусьпропагандатюрьма
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