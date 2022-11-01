Білоруса засудили до трьох років за донат опозиції

До трьох років колонії в умовах загального режиму засудили 35-річного мінчанина за перерахування в травні 2021 року 0,2 ефіру (приблизно 800 доларів) на криптогаманець опозиції BYPOL.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: У червні цього року на державному телебаченні Білорусі вийшов відеосюжет із затриманням чоловіка. Там повідомлялося, що його затримали за перерахування в травні 2021 року 0,2 ефіру (це становило в еквіваленті близько 800 доларів) на криптогаманець BYPOL.

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На той момент ініціатива колишніх силовиків BYPOL навіть не була визнана екстремістською, її такою визнали в листопаді 2021 року.

"Я не знав, що організація є екстремістською, гроші переказав, бо хотів підтримати людей. Тепер розумію, що скоїв злочин", - говорив мінчанин на відео.