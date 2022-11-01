Полиция Финляндии уточнила слова своего чиновника о возможной контрабанде оружия из Украины

В Национальном бюро расследования Финляндии (Keskusrikospoliisi) предоставили новый комментарий после интервью представителя ведомства, в котором он говорил о возможных фактах попадания оружия из Украины в руки криминальных групп в Финляндии.

Об этом говорится в сообщении финской полиции и комментарии для общественного вещателя Yle, пишет "Европейская правда".

Заместитель руководителя ведомства Маркус Вялимяки отметил, что полиции не известно о фактах, когда бы оружие, которое было предоставлено Украине западными партнерами как военная помощь, попало в руки преступников в Финляндии.

Он пояснил, что коллега, когда говорил о возможных фактах незаконного попадания оружия в Финляндию, говорил не о западной помощи, а вообще оружии из Украины и потенциальной возможности - ведомство идентифицировало отдельных лиц, которые имеют связи с криминальными группами и побывали в Украине после начала войны.

"На основе интервью нашего эксперта у людей могло сложиться впечатление, что уже были какие-то случаи контрабанды оружия в Финляндию. Однако у нас нет подтвержденной информации о таких случаях. Мы хотели лишь заметить, что есть риск, что криминальные группировки из Финляндии могут пытаться получить оружие из зоны боевых действий", - объясняет Маркус Вялимяки.

Вялимяки так же отметил, что ведомство не хотело создать впечатление, будто подозревает, что украинская власть каким-то образом делает возможным попадание оружия к посторонним лицам.

"Представители организованной преступности умеют очень изобретательно действовать тогда, когда имеют шанс получить оружие. Речь идет о том, что они потенциально могут это сделать, а не о том, что украинская власть как-то этому содействует", - комментирует он.

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Вялимяки отметил, что полиция ежегодно изымает нелицензированное оружие у представителей организованной преступности и правоохранителям известно, что в криминальном мире всегда заинтересованы получить оружие из стран, где ведутся боевые действия, поэтому такой интерес прогнозируемо будет и к оружию из Украины.

"Полиция должна в любом случае заранее учитывать возможные риски. В конкретно этом случае мы обнаружили потенциальный риск, но он еще не материализовался", - пояснил Вялимяки.

Маркус Вялимяки подчеркнул также, что разведданные, на которые ссылался Альгрен, не указывают на то, что такие потенциальные случаи - масштабное явление.

Напомним, старший комиссар Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристер Альгрен в интервью Yle сказал о возможном попадании оружия из Украины в руки криминальных группировок в Финляндии.

В МИД Украины после этого рассказали, что попросили посольство разобраться в вопросе и на запросы дипломатов в Хельсинки сказали, что не имеют подтвержденной информации о таких фактах.

МВД Украины со своей стороны сообщило, что в тексте интервью не совсем точно передали сказанное комиссаром, а также рассказали, что направили запросы в Финляндию, Швецию и Данию через системы Европола, чтобы проверить эти факты.