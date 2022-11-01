Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция Финляндии уточнила слова своего чиновника о возможной контрабанде оружия из Украины

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 19:14

В Национальном бюро расследования Финляндии (Keskusrikospoliisi) предоставили новый комментарий после интервью представителя ведомства, в котором он говорил о возможных фактах попадания оружия из Украины в руки криминальных групп в Финляндии.

Об этом говорится в сообщении финской полиции и комментарии для общественного вещателя Yle, пишет "Европейская правда".

Заместитель руководителя ведомства Маркус Вялимяки отметил, что полиции не известно о фактах, когда бы оружие, которое было предоставлено Украине западными партнерами как военная помощь, попало в руки преступников в Финляндии. 

Он пояснил, что коллега, когда говорил о возможных фактах незаконного попадания оружия в Финляндию, говорил не о западной помощи, а вообще оружии из Украины и потенциальной возможности - ведомство идентифицировало отдельных лиц, которые имеют связи с криминальными группами и побывали в Украине после начала войны. 

"На основе интервью нашего эксперта у людей могло сложиться впечатление, что уже были какие-то случаи контрабанды оружия в Финляндию. Однако у нас нет подтвержденной информации о таких случаях. Мы хотели лишь заметить, что есть риск, что криминальные группировки из Финляндии могут пытаться получить оружие из зоны боевых действий", - объясняет Маркус Вялимяки. 

Вялимяки так же отметил, что ведомство не хотело создать впечатление, будто подозревает, что украинская власть каким-то образом делает возможным попадание оружия к посторонним лицам. 

"Представители организованной преступности умеют очень изобретательно действовать тогда, когда имеют шанс получить оружие. Речь идет о том, что они потенциально могут это сделать, а не о том, что украинская власть как-то этому содействует", - комментирует он. 

ВИДЕО ДНЯ

Вялимяки отметил, что полиция ежегодно изымает нелицензированное оружие у представителей организованной преступности и правоохранителям известно, что в криминальном мире всегда заинтересованы получить оружие из стран, где ведутся боевые действия, поэтому такой интерес прогнозируемо будет и к оружию из Украины. 

"Полиция должна в любом случае заранее учитывать возможные риски. В конкретно этом случае мы обнаружили потенциальный риск, но он еще не материализовался", - пояснил Вялимяки.

Маркус Вялимяки подчеркнул также, что разведданные, на которые ссылался Альгрен, не указывают на то, что такие потенциальные случаи - масштабное явление.

Напомним, старший комиссар Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристер Альгрен в интервью Yle сказал о возможном попадании оружия из Украины в руки криминальных группировок в Финляндии.

В МИД Украины после этого рассказали, что попросили посольство разобраться в вопросе и на запросы дипломатов в Хельсинки сказали, что не имеют подтвержденной информации о таких фактах. 

МВД Украины со своей стороны сообщило, что в тексте интервью не совсем точно передали сказанное комиссаром, а также рассказали, что направили запросы в Финляндию, Швецию и Данию через системы Европола, чтобы проверить эти факты.

Темы: оружиеФинляндияУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача

видео Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров

ПВО сбила три ракеты Х-59, которые утром атаковали Одесскую область

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

Все новости...
оружие
Украинцы освоили NASAMS, эти системы ПВО могут поступить в ближайшие дни – СМИ
Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября
Зеленский поговорил с Макроном, намекает на хорошие новости по оружию и инфраструктуре
Последние новости
12:02
Беларусь и Россия уже придумали новые военные учения на 2023 год
11:54
фотоВ Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры, где могут хранить "Кинжалы"
11:53
США обеспокоены иранскими угрозами в адрес Саудовской Аравии
11:50
Поставки сжиженного газа из России приблизились к рекорду с 2020 года в октябре
11:32
Близкая подруга главы Днепропетровщины получила 1,5 млрд на дороги в области
11:31
Шойгу видится, что НАТОвских войск на границе РФ стало в 2,5 раза больше
11:27
видео, фотоХотела стать "кротом": СБУ задержала "двойного агента" ФСБ
11:10
В Кишиневе рассказали, что экс-депутат из окружения олигарха задержан благодаря Украине
11:05
На Киевщине предупреждают о взрывах: разминирование и обучение саперов
11:04
Оккупанты строят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС
Все новости...