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На Полтавщину летят беспилотники – глава ОГА

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 23:05

В сторону Полтавской области поздно вечером 1 ноября движутся вражеские беспилотники.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, мер Кременчуга Віталій Малецький

Прямая речь: "С направления Днепропетровской области на Полтавщину движутся БПЛА. Остаемся в укрытиях!".

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Детали: В 22:34 в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, а в 22:39 и в соседней Сумской области. 

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий позже сообщил, что над городом замечены вражеские объекты.

Прямая речь Малецкого: "Были зафиксированы вражеские объекты над Кременчугом! Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!"

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Этому предшествовало: В ночь на 1 ноября Полтавщину атаковали 10 дронов-камикадзе "Шахед", из них 6 БПЛА были сбиты, но 4 попали в объекты гражданской инфраструктуры. Благодаря пожарным ГСЧС удалось спасти немало имущества, говорил Лунин.

Темы: Полтавская областьвойнабеспилотники
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