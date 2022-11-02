В Минобороны объяснили, что может помешать поиску пропавших без вести бойцов

Министерство обороны призывает родственников пропавших без вести украинских бойцов не выкладывать их персональные данные в сеть, чтобы не навредить процессам поиска и переговоров об освобождении.

Источник: замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия Inform"

Детали: Часто в соцсетях родственники выставляют пост с фотографиями своих пропавших без вести родственников, просят о помощи по их поиску, умоляют поделиться своим сообщением в интернете.

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По мнению Маляр, такое поведение граждан вполне понятно, но любая информация, содержащая персональные данные человека, который находится в плену или пропал без вести, может навредить не только дальнейшему процессу его обмена, но и его здоровью и даже жизни.

Прямая речь: "Враг эту информацию использует. К примеру, когда вы в социальных сетях размещаете фотографию близкого человека, пропавшего без вести, в военной форме и с персональными данными: позывной, часть, где служил, вы можете разоблачить этого человека, если он скрывается на временно оккупированных территориях в гражданском и ищет способ вернуться на подконтрольную территорию.

Или если такой человек может находиться в плену как, например, гражданский. А вы указываете данные, что это именно военнослужащий...

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Второй важный момент, который следует учитывать, - это процесс переговоров по обмену. В этой ситуации также обнародование информации и привлечение внимания к конкретному человеку может либо затормозить, либо усложнить этот процесс".

Детали: В случае, если длительное время нет известия от родного, защищавшего Украину, заместитель министра обороны посоветовала родственникам обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там родственники могут заявить об исчезновении близкого человека и предоставить все его персональные данные, получить необходимые консультации и помощь (контакты - 095-412-74-24,044-425-12-09).

По словам Маляр, этот штаб работает очень эффективно: с даты полномасштабного вторжения состоялось 29 обменов и сейчас уже возвращено более тысячи человек, которые были в плену.