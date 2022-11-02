Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минобороны объяснили, что может помешать поиску пропавших без вести бойцов

Валентина РоманенкоСреда, 2 ноября 2022, 17:52
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Министерство обороны призывает родственников пропавших без вести украинских бойцов не выкладывать их персональные данные в сеть, чтобы не навредить процессам поиска и переговоров об освобождении.

Источник: замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия Inform"

Детали: Часто в соцсетях родственники выставляют пост с фотографиями своих пропавших без вести родственников, просят о помощи по их поиску, умоляют поделиться своим сообщением в интернете.

По мнению Маляр, такое поведение граждан вполне понятно, но любая информация, содержащая персональные данные человека, который находится в плену или пропал без вести, может навредить не только дальнейшему процессу его обмена, но и его здоровью и даже жизни.

Прямая речь: "Враг эту информацию использует. К примеру, когда вы в социальных сетях размещаете фотографию близкого человека, пропавшего без вести, в военной форме и с персональными данными: позывной, часть, где служил, вы можете разоблачить этого человека, если он скрывается на временно оккупированных территориях в гражданском и ищет способ вернуться на подконтрольную территорию.

Или если такой человек может находиться в плену как, например, гражданский. А вы указываете данные, что это именно военнослужащий...

Второй важный момент, который следует учитывать, - это процесс переговоров по обмену. В этой ситуации также обнародование информации и привлечение внимания к конкретному человеку может либо затормозить, либо усложнить этот процесс".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В случае, если длительное время нет известия от родного, защищавшего Украину, заместитель министра обороны посоветовала родственникам обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там родственники могут заявить об исчезновении близкого человека и предоставить все его персональные данные, получить необходимые консультации и помощь (контакты - 095-412-74-24,044-425-12-09).

По словам Маляр, этот штаб работает очень эффективно: с даты полномасштабного вторжения состоялось 29 обменов и сейчас уже возвращено более тысячи человек, которые были в плену.

Темы: Миноборонывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Потери РФ в бронетехнике дошли до более 40 единиц в день – разведка Британии

фотоРоссияне били по Днепропетровщине: сгорела АЗС, повреждены предприятия и объекты инфраструктуры

Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

инфографикаВ Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

фотоПольша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

Все новости...
Минобороны
МОУ о ситуации на фронтах: ВСУ закрепляются и готовятся освобождать территории
Минобороны сообщило о новой ИПСО россиян против Вооруженных сил
Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность "зернового коридора"
Последние новости
10:58
Секретарь Совбеза РФ заявил, что в Украине "англосаксы взялись дробить русский этнос"
10:56
СБУ идентифицировала экс-полицейских, которые проводят массовые репрессии в оккупированном регионе
10:52
В "Укрэнерго" рассказали детали отключений электричества в четверг
10:43
После восстановления "зернового коридора" порты Украины покинули еще шесть судов
10:39
Надо ли заново вакцинироваться против COVID-19, если вы не делали бустер – объясняет Минздрав
10:29
Оккупанты Херсонщины готовят принудительную "эвакуацию" из Каховского района – данные ОВА
10:27
McDonald's открыл во Львове новый ресторан, построенный в начале года
10:16
В МИД опровергли заявление Путина о "гарантиях" Украины по "зерновому соглашению"
09:59
Возможное назначение Чернышова в "Нафтогаз" является незаконным, но это можно изменить – НАПК
09:52
Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и востоку – Энергоатом
Все новости...