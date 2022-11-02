В Раде готовятся уволить Чернышова с поста министра развития общин

Алексей Чернышов, фото из его Facebook

В Верховную Раду поданы постановления для увольнения Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и народный депутат Ярослав Железняк

Детали: В парламенте зарегистрировано заявление Чернышова об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины.

Также в ВР подано постановление об увольнении Чернышева с этой должности.

Напомним: На ближайшую пленарную неделю в Верховной Раде запланировано увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий в связи с переходом на новую должность. Планируется назначение Чернышова главой "Нафтогаза" вместо Юрия Витренко.