Польша приняла решение о строительстве первой АЭС

Правительство Польши 2 ноября приняло решение о строительстве атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении польского правительства, пишет "Европейская правда"

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.

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"Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет значительным импульсом развития для нашей экономики", - заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Министр добавила, что партнерство с США в строительстве первой атомной электростанции в Польше является четким подтверждением стратегического подхода обеих стран к вопросу суверенитета Польши и энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

"Мы работаем согласно графику. Строительство первой польской атомной электростанции начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", - сказала Москва.

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Премьер-министр Матуеш Моравецкий заявил, что строительство атомной электростанции будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщает TVN24.

"Во время заседания Совета министров мы приняли решение о строительстве первой атомной электростанции на территории Республики Польша, в месте, которое является наиболее подготовленным для этого ... на севере Польши", - сказал он.