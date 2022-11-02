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Посол Украины видит шанс на изменение позиции Израиля относительно военной помощи

"Европейская правда"Среда, 2 ноября 2022, 20:00

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук видит "определенные предпосылки" для того, чтобы позиция государства по поставкам оружия Киеву изменилась.

Об этом Корнийчук сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что во вторник в Израиле состоялись парламентские выборы, по предварительным результатам которых лидирует блок партий во главе с "Ликудом" бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что он рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставкам оружия Украине. Безусловно, политическим языком это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее изменить", - считает посол.

Окончательные результаты выборов в Израиле, по словам Корнийчука, станут известны после выходных. После того как там сформируют правительство, Украина начнет "двигаться по тем направлениям, которые нас интересуют, прежде всего, конечно, военно-техническое сотрудничество".

"Насколько активно это будет продолжаться с правительством Нетаньяху, если ему удастся его сформировать, мы увидим, когда правительство Нетаньяху будет сформировано", - отметил Корнийчук и подчеркнул, что Украина будет работать с любой политической силой Израиля, которая будет избрана законным и правовым способом.

Как известно, на фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.

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В то же время министр обороны Израиля Бенни Ганц говорил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.

Темы: ИзраильУкраинавойнаоружие
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