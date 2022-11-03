Американские аналитики: Кремль разжигает конфликт внутри войска из-за выплат

Кремль сталкивается с проблемами в выплате обещанных компенсаций военным, что усиливает социальную напряженность в обществе, говорится в отчете ISW.

Источник: ISW

Детали: Об этом могут свидетельствовать видео материалы, на которых, в частности, мобилизованные в Ульяновске протестуют против проблем с выплатами. На других кадрах из Республики Чувашия видно, как предположительно российская местная чиновница говорит протестующим мобилизованным, что она не обещала им выплату в размере 300 000 рублей (около $4 860).

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Также семьи мобилизованных мужчин публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанной компенсации в размере 120 000 рублей (около $1 945 долларов).

В ISW говорят, что Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, чтобы сохранить общественный контроль и некоторое подобие морального духа среди российских вооруженных сил.

"Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований, сформированных из разных источников, предлагая различные выплаты, льготы и лечение", - подчеркивают аналитики.

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