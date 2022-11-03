Американские аналитики: Кремль разжигает конфликт внутри войска из-за выплат
Кремль сталкивается с проблемами в выплате обещанных компенсаций военным, что усиливает социальную напряженность в обществе, говорится в отчете ISW.
Источник: ISW
Детали: Об этом могут свидетельствовать видео материалы, на которых, в частности, мобилизованные в Ульяновске протестуют против проблем с выплатами. На других кадрах из Республики Чувашия видно, как предположительно российская местная чиновница говорит протестующим мобилизованным, что она не обещала им выплату в размере 300 000 рублей (около $4 860).
Также семьи мобилизованных мужчин публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанной компенсации в размере 120 000 рублей (около $1 945 долларов).
В ISW говорят, что Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, чтобы сохранить общественный контроль и некоторое подобие морального духа среди российских вооруженных сил.
"Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований, сформированных из разных источников, предлагая различные выплаты, льготы и лечение", - подчеркивают аналитики.
Что предшествовало:
- Как сообщают российские СМИ, 19 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому денежное вознаграждение мобилизованного после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. Путин утверждал, что выплаты должны происходить и во время так называемого "обучения" мобилизованных военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 ноября.
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.