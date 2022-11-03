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Россияне били по Днепропетровщине: сгорела АЗС, повреждены предприятия и объекты инфраструктуры

Ирина БалачукЧетверг, 3 ноября 2022, 08:57
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Ночью 3 ноября российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область – нанесли удары по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге, по автозаправке в Никополе и по промышленному предприятию в Павлограде.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Это была напряженная ночь массированных атак... Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы".

Детали: Лукашук уточнил, что в объект энергетической инфраструктуры попал российский дрон-камикадзе. А в объект водной инфраструктуры оккупанты попали ракетой. 

В Павлограде враг ударил по промышленному предприятию – продолжаются восстановительные работы. 

 
фото Из Telegram Лукашука 

На Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две общины – Никопольскую и Марганецкую. В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже потушили. 

 
фото из Telegram Лукашука 

Также в городе российские снаряды повредили многоэтажку, два частных дома, колледж, шиномонтаж, мебельное производство, промышленное предприятие и электросети. 

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Фото из telegram резнИченкО

В Марганецкой общине оккупанты оставили без света более 1 000 семей – на месте уже работают энергетики.

Обошлось без погибших и раненых.

В то же время защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе "Shahed-136" – их сбили над Никопольским районом.

Темы: Днепропетровская областьРосcиявойна
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