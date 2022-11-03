СБУ идентифицировала экс-полицейских, которые проводят массовые репрессии в оккупированном регионе

Спецслужба установила личности четырех вражеских приспешников, которые вступили в ряды так называемого "главного управления МВД по Запорожской области" и проводят массовые репрессии для подавления сопротивления населения, трое из них ранее были уволены из правоохранительных органов Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Как сообщает СБУ, в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности участников движения сопротивления.

Коллаборационисты используют психологическое давление, насилие, угрозы, похищения, пытки и убийства. Они также грабят квартиры гражданских под видом обысков и участвуют в захвате местных предприятий, которые отказываются сотрудничать с оккупационной администрацией.

В частности, задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За различные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности. В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.

Трое из коллаборантов были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество. По информации СБУ, речь идет о:

заместителе начальника "Розовского РОВД";

начальник уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";

оперуполномоченного "Токмацкого районного отдела милиции";

работника "Днепрорудненского районного отдела милиции".

СБУ собрала доказательства, установила места их пребывания и маршруты перемещения. Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.