Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ идентифицировала экс-полицейских, которые проводят массовые репрессии в оккупированном регионе

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 10:56
Иллюстративное фото с Shutterstock

Спецслужба установила личности четырех вражеских приспешников, которые вступили в ряды так называемого "главного управления МВД по Запорожской области" и проводят массовые репрессии для подавления сопротивления населения, трое из них ранее были уволены из правоохранительных органов Украины.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: Как сообщает СБУ, в рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности участников движения сопротивления.

Коллаборационисты используют психологическое давление, насилие, угрозы, похищения, пытки и убийства. Они также грабят квартиры гражданских под видом обысков и участвуют в захвате местных предприятий, которые отказываются сотрудничать с оккупационной администрацией.

В частности, задокументированы факты обложения "данью" владельцев агропредприятий. За различные суммы "откупных" злоумышленники обещают фермерам не препятствовать им в хозяйственной деятельности. В случае несогласия – угрожают насилием и уничтожением имущества.

Трое из коллаборантов были уволены из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество. По информации СБУ, речь идет о:

  • заместителе начальника "Розовского РОВД";
  • начальник уголовного розыска "Каменско-Днепровского районного отдела милиции";
  • оперуполномоченного "Токмацкого районного отдела милиции";
  • работника "Днепрорудненского районного отдела милиции".
 

СБУ собрала доказательства, установила места их пребывания и маршруты перемещения. Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУоккупацияполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Глава Пентагона: Верю в то, что Украина деоккупирует Херсон

фотоВ центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте

Все новости...
СБУ
Объявили подозрение дочери экс-министра обороны Украины: работала на оборонку РФ
Хотела стать "кротом": СБУ задержала "двойного агента" ФСБ
Харьковщина: арестован коллаборант, который помогал врагу захватывать предприятия
Последние новости
03:16
В пятницу Twitter начнет сокращение работников – Reuters
02:48
Над Днепропетровщиной летали вражеские "мопеды", сработала ПВО – глава облсовета
01:52
На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ
01:28
На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование
00:55
Худший результат за 15 лет: "Динамо" проиграло 5 матч в группе Лиги Европы
00:25
фотоСумщина: по приграничным общинам враг выпустил 157 снарядов и мин
23:44
G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть - СМИ
23:34
Иран снова предлагает Украине совместное расследование в отношении иранских дронов
23:26
Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями
23:17
В Германии выросло количество сторонников дипломатического решения войны в Украине - опрос
Все новости...