Данилов: Россия превратилась в failed state, дальше – больше

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что власть в России переходит в руки криминально-террористической группировки и страна превращается в failed state.

Источник: Данилов в Telegram

Прямая речь: "Кремль в стадии потери контроля. Власть в РФ стремительно переходит в руки криминально-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зэкам.

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РФ превратилась в типичное failed state. Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизация".

Что предшествовало: Секретарь СНБО высказывал мнение, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход ухудшает ситуацию и приближает к финалу.

Ранее Данилов заявил, что развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс своей деколонизации.