Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Россия превратилась в failed state, дальше – больше

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 11:56
Алексей Данилов. фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что власть в России переходит в руки криминально-террористической группировки и страна превращается в failed state.

Источник: Данилов в Telegram

Прямая речь: "Кремль в стадии потери контроля. Власть в РФ стремительно переходит в руки криминально-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зэкам.

РФ превратилась в типичное failed state. Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизация".

Что предшествовало: Секретарь СНБО высказывал мнение, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга - каждый ход ухудшает ситуацию и приближает к финалу.

Ранее Данилов заявил, что развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс своей деколонизации. 

Темы: ДаниловвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо

Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

Фонд Притулы за день собрал средства на 60 БТРов вместо 50

Глава Пентагона: Верю в то, что Украина деоккупирует Херсон

фотоВ центре Москвы исчез свет, министры на совещании с Путиным сидели в темноте

Все новости...
Данилов
Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида
Данилов о заявлениях РФ относительно удара с "зернового" судна: Бред и паранойя
Данилов: Путинский Совбез составляет "чертову дюжину", но у нас замечательные экзорцисты
Последние новости
04:12
Из Марьинки эвакуировали все гражданское население
03:16
В пятницу Twitter начнет сокращение работников – Reuters
02:48
Над Днепропетровщиной летали вражеские "мопеды", сработала ПВО – глава облсовета
01:52
На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ
01:28
На юге ВСУ ударили по пунктам базирования и логистическим объектам врага – командование
00:55
Худший результат за 15 лет: "Динамо" проиграло 5 матч в группе Лиги Европы
00:25
фотоСумщина: по приграничным общинам враг выпустил 157 снарядов и мин
23:44
G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть - СМИ
23:34
Иран снова предлагает Украине совместное расследование в отношении иранских дронов
23:26
Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями
Все новости...