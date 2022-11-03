В РФ нашли замену Лапину в группировке оккупантов "Центр" – росСМИ

Временно исполняющим обязанности командующего группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины назначен генерал-майор Александр Линьков.

Источник: российское прокремлевское издание "Коммерсант"

Детати: В сети не много информации о Линькове. Известно, что ранее он занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО.



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О том, что произошло с генерал-полковником Александром Лапиным, официально в РФ не сообщалось.

В июле Путин присвоил Лапину звание Героя России. Затем, после серии поражений на войне в Украине, Лапина публично раскритиковали главарь Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 октября о снятии Лапина с должности командущего войсками после критики Кадырова и Пригожина сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный".

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Официально эта информация не подтверждалась.