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Страны G7 помогут Украине подготовиться к зиме

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 19:22

Министр иностранных дел Германии, которая в этом году председательствует в "Группе семи", Анналена Бербок в четверг анонсировала скоординированные действия участников формата по оказанию помощи Украине в зимний период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"После совместных санкций, которые мы ввели, теперь последует совместная зимняя помощь от партнеров по G7", - заявила Бербок перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" в Мюнстере.

По ее словам, многие другие страны уже заявили о своем намерении присоединиться к помощи.

"Эта зимняя помощь также означает, что мы не допустим нарушения мира и международного права зимой. Мы не смиримся с тем, что президенту России удастся реализовать свою стратегию слома Украины. Мы не согласимся с тем, что он надеется разрушить международное единство", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она обвинила Владимира Путина в "бесчеловечных" атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и отметила, что G7 не позволит старикам, детям и молодежи в Украине погибнуть от голода и замерзания.

Как напоминает Spiegel, Германия уже направила Украине более 100 генераторов для стабилизации энергосистемы, также поставляются обогреватели, насосы, жилые и санитарные контейнеры, кровати, одеяла и палатки.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для восстановления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности есть уже с 12 странами.

Темы: G7Украинаэнергетика
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