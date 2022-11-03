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G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 22:44
G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть - СМИ

"Группа семи" и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.

Об этом Reuters стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Представители США и стран G7 в последние недели вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России. Это должно гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не перекроют мировой нефтяной рынок.

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"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой относительно индексированной цены (цены, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка", - цитирует Reuters источник.

Начальная предельная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок в случае необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

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Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов в результате продажи нефти. В то же время непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

Ранее в России заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о лимите цен на них.

Темы: G7АвстралиянефтьРосcия
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