На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ
Новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на замену предыдущим экспертам.
Источник: заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Прямая речь: "Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад (3 ноября - ред.).
Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий".
Детали: Это вторая ротация экспертов МАГАТЭ после того, как Гросси 1 сентября посетил ЗАЭС.
"Новая команда МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца", - говорится в заявлении.
Предыстория:
- Миссия Международного агентства по атомной энергии после проверки трех объектов не нашла никаких подтверждений российским заявлениям о том, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу".