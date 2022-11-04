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На ЗАЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 01:52
фото: МАГАТЭ

Новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на замену предыдущим экспертам.

Источник: заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Прямая речь: "Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад (3 ноября - ред.).

Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий".

Детали: Это вторая ротация экспертов МАГАТЭ после того, как Гросси 1 сентября посетил ЗАЭС.

"Новая команда МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца", - говорится в заявлении.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСвойна
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