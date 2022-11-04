Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция рассчитывает получить одобрение США на продажу F-16 в течение двух месяцев

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 09:36

Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что процесс одобрения Соединенными Штатами продажы истребителей F-16 Турции идет хорошо и может быть завершен в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал CNN Turk, сообщает "Европейская правда".

Калин отметил, что администрация президента Джо Байдена прилагает искренние усилия по этому вопросу.

"Не очень легко дать четкий прогноз, но, похоже, существует высокая вероятность того, что процесс завершится в ближайшие месяц или два", – сказал Калин.

"Когда это произойдет, проблема F-16 – как модернизация, так и покупка новых F-16 – будет решена", – добавил он.

В октябре 2021 года Турция обратилась в Соединенные Штаты с просьбой купить 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов, чтобы обновить свои ВВС после провала с покупкой F-35.

В сентябре Эрдоган сказал, что получил "положительные" отзывы от двух сенаторов США об их потенциальной поддержке продаж.

ВИДЕО ДНЯ

Настроения в Конгрессе США в отношении Турции ухудшились в последние несколько лет после того, как Анкара приобрела противоракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции США и исключение Турции из программы истребителей F-35.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в июне заявил, что он не против того, чтобы Соединенные Штаты продали Турции истребители F-16.

Темы: Турцияоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

видеоЖурналисты AP узнали подробности массовых убийств в Буче

Более тысячи Starlink в Украине отключились из-за проблем с финансированием - CNN

США пообещали предоставить Украине необходимую для освобождения Херсона помощь

фото, видеоВСУ уже уничтожили более 500 завербованных "вагнеровцами" российских заключенных – СМИ

Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине

Все новости...
Турция
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, вызвав панику
Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО в этом году - СМИ
Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%
Последние новости
01:48
Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter
01:17
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
00:47
Россияне били по 4 громадам Сумщины, запустили 70 снарядов и мин
00:06
Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА
23:51
Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков
23:41
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
23:40
Интересные факты об истории Довженко-Центра, стоящем на пороге "реорганизации"
23:23
В Будапеште - митинг против пропаганды Орбана с проукраинскими лозунгами
23:17
фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок
23:15
фотоВ Вене осквернили украинские инсталляции символами Z
Все новости...