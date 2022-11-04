Турция рассчитывает получить одобрение США на продажу F-16 в течение двух месяцев

Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что процесс одобрения Соединенными Штатами продажы истребителей F-16 Турции идет хорошо и может быть завершен в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал CNN Turk, сообщает "Европейская правда".

Калин отметил, что администрация президента Джо Байдена прилагает искренние усилия по этому вопросу.

"Не очень легко дать четкий прогноз, но, похоже, существует высокая вероятность того, что процесс завершится в ближайшие месяц или два", – сказал Калин.

"Когда это произойдет, проблема F-16 – как модернизация, так и покупка новых F-16 – будет решена", – добавил он.

В октябре 2021 года Турция обратилась в Соединенные Штаты с просьбой купить 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов, чтобы обновить свои ВВС после провала с покупкой F-35.

В сентябре Эрдоган сказал, что получил "положительные" отзывы от двух сенаторов США об их потенциальной поддержке продаж.

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Настроения в Конгрессе США в отношении Турции ухудшились в последние несколько лет после того, как Анкара приобрела противоракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции США и исключение Турции из программы истребителей F-35.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в июне заявил, что он не против того, чтобы Соединенные Штаты продали Турции истребители F-16.