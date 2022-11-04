Турция рассчитывает получить одобрение США на продажу F-16 в течение двух месяцев

Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что процесс одобрения Соединенными Штатами продажы истребителей F-16 Турции идет хорошо и может быть завершен в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал CNN Turk, сообщает "Европейская правда".

Калин отметил, что администрация президента Джо Байдена прилагает искренние усилия по этому вопросу.

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"Не очень легко дать четкий прогноз, но, похоже, существует высокая вероятность того, что процесс завершится в ближайшие месяц или два", – сказал Калин.

"Когда это произойдет, проблема F-16 – как модернизация, так и покупка новых F-16 – будет решена", – добавил он.

В октябре 2021 года Турция обратилась в Соединенные Штаты с просьбой купить 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов, чтобы обновить свои ВВС после провала с покупкой F-35.

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В сентябре Эрдоган сказал, что получил "положительные" отзывы от двух сенаторов США об их потенциальной поддержке продаж.

Настроения в Конгрессе США в отношении Турции ухудшились в последние несколько лет после того, как Анкара приобрела противоракетные комплексы российского производства, что вызвало санкции США и исключение Турции из программы истребителей F-35.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в июне заявил, что он не против того, чтобы Соединенные Штаты продали Турции истребители F-16.