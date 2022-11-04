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Шольц сказал Си Цзиньпину, что война РФ создает много проблем для миропорядка

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 10:02
Шольц сказал Си Цзиньпину, что война РФ создает много проблем для миропорядка
Олаф Шольц. Фото gettyimages.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в Пекин о том, что война России против Украины "создает много проблем для нашего основанного на правилах миропорядка".

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

"Мы собираемся вместе во время, отмеченное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, создающую много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", – сказал Шольц, выступая перед лидером КНР.

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После российского вторжения в Украину Китай поддержал Путина и изобразил США и НАТО главными виновниками войны. 

Сегодня поддержка Пекина уже не демонстрирует такого энтузиазма, но со стороны Китая не было ни одного слова критики действий России.

Шольц стал первым западным главой правительства, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

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Напомним, в конце октября глава МИД Китая в разговоре с Лавровым заявил о поддержке "России под лидерством Путина".

Темы: ГерманияКитайРосcиявойна
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