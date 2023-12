Украина в этом году не получит финальные 3 млрд евро из пакета макрофина на 9 млрд - СМИ

Украина, скорее всего, не получит в 2022 году последние 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи от ЕС объемом 9 млрд евро.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year.

