Украина в этом году не получит финальные 3 млрд евро из пакета макрофина на 9 млрд - СМИ

Украина, скорее всего, не получит в 2022 году последние 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи от ЕС объемом 9 млрд евро.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

after EU member states diplomats yesterday discussed the future financing of #Ukraine, it is now clear that the final 3bn euro out of the 9bn euro of macro-financial assistance that was promised to 🇺🇦 in 2022 won't be paid out this year. Реклама: November 4, 2022

"После того как дипломаты стран-членов ЕС вчера обсудили будущее финансирование Украины, уже понятно, что финальные 3 млрд евро из пакета на 9 млрд, который обещали Украине в 2022 году, не будут выплачены в этом году", - сообщил Джозвяк.

В конце октября министр финансов Сергей Марченко говорил о том, что Украина ожидает транш на 2,5 млрд евро в ноябре и еще полмиллиарда - в декабре, после чего сумма полученных средств из 9-миллиардного пакета достигнет 6 млрд.

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Он отмечал тогда, что по поводу остальных 3 млрд в Евросоюзе еще продолжаются дебаты относительно формата предоставления и Украина пытается убедить партнеров, что эти средства нужны.

Напомним, на саммите в октябре лидеры ЕС достигли принципиального согласия о выделении Украине в следующем году регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты этих средств.