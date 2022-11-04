На южном направлении сбили две вражеские ракеты "Калибр"

В пятницу на южном направлении украинские военные сбили две вражеские крылатые ракеты.

Источник: Воздушное командование "Центр", Воздушное командование "Юг", пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Дословно "Юг": "4 ноября около 16.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину из акватории Черного моря".

Детали: В командовании уточнили, что 1 крылатую ракету сбили над Херсонской областью и 1 – над Николаевской областью.

Перед этим воздушное командование "Центр" сообщило, что "около 16:00 военнослужащие одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задачи на Южном направлении точно поразили крылатую ракету врага".

Там добавили, что "Успешный залп – это спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней".

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" уточнил, что всего на южном направлении в пятницу были сбиты две ракеты – одну из них сбили военнослужащие воздушного командования "Юг", а другую – воздушного командования "Центр", которые действовали в подчинении "Юга".