ВСУ сбили два вертолета оккупантов вечером
Суббота, 5 ноября 2022, 08:27
4 ноября поздно вечером на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два ударных российских вертолета Ка-52.
Источник: Воздушное командование "Юг"
Детали: Уточняется, что в то время в небе над Николаевской областью, сбито 3 вражеских дроны-камикадзе силами и средствами воздушного командования "Юг", еще 3 - другими подразделениями Сил обороны юга страны.
Воздушные силы тем временем сообщают об 11 сбитых "Шахедов" за вечер 4 ноября.
Ранее, около 16.00 часов, на южном направлении противовоздушная оборона сбила еще две крылатые ракеты "Калибр".
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