ВСУ сбили два вертолета оккупантов вечером

4 ноября поздно вечером на Херсонщине силами и средствами воздушного командования "Юг" сбиты два ударных российских вертолета Ка-52.

Источник: Воздушное командование "Юг"

Детали: Уточняется, что в то время в небе над Николаевской областью, сбито 3 вражеских дроны-камикадзе силами и средствами воздушного командования "Юг", еще 3 - другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Воздушные силы тем временем сообщают об 11 сбитых "Шахедов" за вечер 4 ноября.

Ранее, около 16.00 часов, на южном направлении противовоздушная оборона сбила еще две крылатые ракеты "Калибр".