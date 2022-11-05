Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: Учения россиян проводят в Беларуси из-за нехватки инструкторов и оборудования

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 10:18

По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, в настоящее время Россия пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и призванных на срочную военную службу в рамках ежегодного осеннего призыва.

Вооруженные силы России уже работают на пределе возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.

"Эти проблемы будут осложнены дополнительным очередным осенним ежегодным призывным циклом, объявленным 30 сентября 2022 года и начатым 1 ноября, который, как ожидается, приведет к дополнительному привлечению 120 000 военнослужащих" - говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, недавно мобилизованные призывники, вероятно, имеют минимальную подготовку или вообще не имеют никакой подготовки.

"Опытные офицеры и инструкторы были развернуты для участия в боевых действиях в Украине, и некоторые из них, вероятно, погибли во время конфликта. Российские войска проводят учения в Беларуси из-за недостатка инструкторского состава, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с незначительной подготовкой или вообще без нее обеспечивает незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал", - считает британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, разведка Британии заявляла, что использование заградительных отрядов свидетельствует о низком моральном духе и качестве войск РФ.

Темы: ВеликобританияразведкаРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ

В МИД ответили лидеру фракции партии Шольца: Украина не ведет список террористов

Немецкую фирму заподозрили в поставках топлива для российских бомбардировщиков - СМИ

Журналисты позвонили детям российских чиновников и предложили ехать на войну

Иран признал поставки дронов в Россию перед вторжением в Украину в феврале

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии отказался от планов Трасс перенести посольство в Израиле в Иерусалим
Банк Англии повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года
Постимперская реальность. Политика Великобритании и последствия Брекзита
Последние новости
02:18
На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в психбольницу в Крыму - омбудсмен
01:29
Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар
00:30
Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ
23:53
Кличко рассказал, сколько людей сейчас живет в Киеве и будет ли Новый год
23:34
Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками
22:58
В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
22:25
Россияне обстреляли Днепропетровщину, ранен ребенок
22:23
Ужас выворачивал душу наружу. История мариупольца, получившего шанс на новую жизнь
22:17
ЗАЭС снова подключили к электросети: все 6 энергоблоков с питанием
21:45
В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ
Все новости...