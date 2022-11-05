Пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области
Суббота, 5 ноября 2022, 13:22
Военнослужащие Госпогранслужбы рассказали об уничтожении укрепления оккупантов с живой силой противника в Донецкой области.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Отмечается, что на днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российско-оккупационных войск и их укрепления. Огневое задание на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников.
На позиции оккупантов воины ГПСУ отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.
Метким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, который укрывался в нем от минометного обстрела.
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