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Пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области

Валентина РоманенкоСуббота, 5 ноября 2022, 13:22
фото ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы рассказали об уничтожении укрепления оккупантов с живой силой противника в Донецкой области.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что на днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российско-оккупационных войск и их укрепления. Огневое задание на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников.

На позиции оккупантов воины ГПСУ отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

Метким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, который укрывался в нем от минометного обстрела.

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Темы: Пограничная службавойнаДонецкая область
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