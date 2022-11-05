Пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области

Военнослужащие Госпогранслужбы рассказали об уничтожении укрепления оккупантов с живой силой противника в Донецкой области.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что на днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российско-оккупационных войск и их укрепления. Огневое задание на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников.

На позиции оккупантов воины ГПСУ отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

Метким огнем уничтожен вражеский блиндаж вместе с личным составом, который укрывался в нем от минометного обстрела.