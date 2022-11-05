Пожар в российском клубе: в поджоге подозревают оккупанта, который воевал в Украине – СМИ

Полиция задержала подозреваемого в поджоге российского кафе, в результате чего погибли 15 людей, им оказался вояка, который недавно вернулся из Украины, и он уже признал свою вину.

Источник: издания "Осторожно, новости", "Новая газета", telegram-канал Baza

Детали: 4 ноября вечером российский оккупант Станислав Ионкин пошел в ночной клуб "Полигон", где в достал охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок. Полиция задержала его в 6 км от места пожара, он признал вину.

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СМИ узнали, что 22 августа 23-летний вояка получил ранение во время обстрела. По словам родных, Ионкин с другими военнослужащими вез боеприпасы, когда начался обстрел. Станислава выбросило из машины, и он сломал ногу.

После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область".

Оккупант долго находился на больничном, а в начале ноября вновь отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

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Ни одно кремлевское издание не сообщило о том, что задержанный - военный.

Напомним: В ночном клубе российского города Кострома произошел пожар, сначала было известно о 13 погибших.