Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты перевели своих отказников в другой подвал, их раздевают и угрожают убить – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 16:28
Оккупанты перевели своих отказников в другой подвал, их раздевают и угрожают убить – СМИ
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

После публикаций СМИ лагерь для отказников из числа российских мобилизованных в оккупированном Перевальске Луганской области разогнали, удерживаемых перевели в другой подвал.

Источник: Astra

Детали: По данным издания, большую часть незаконно удерживаемых мужчин обманом, угрозами и пытками перевезли в новый лагерь-подвал для отказников, точное месторасположение которого на данный момент неизвестно.

Реклама:

Об этом Astra сообщили источники в Луганской области, а также родственники мобилизованных, которых сейчас удерживают в новом подвале.

Издание располагает фотографией, сделанной заключёнными в данном месте, однако не публикует его из соображений безопасности пленных россиян. Оно предполагает, что таких подвалов для отказавшихся воевать сейчас несколько.

Как рассказали родственники нескольких военнослужащих, оказавшихся в одном из подвалов в Луганской области, командиры им говорили: "Мы расстреляем вас и скинем в одну яму, а родственникам сообщим, что вы без вести пропали".

ВИДЕО ДНЯ

"Так они пытаются вернуть на передовую мобилизованных, написавших рапорта об отказе от участия в СВО. Поняв, что уговоры не действуют, командиры стали угрожать расправой, фамилии и звания командиров не известны, они не представлялись. На днях пленные вышли на связь и сообщили, что их несколько дней не кормили", — рассказали изданию родные.

Супруга мобилизованного, который в октябре был в заключении на территории бывшей тюрьмы в Перевальске, рассказала, что ее мужа после расформирования данной тюрьмы также увезли в новое место заключения.

Супруга другого мобилизованного сообщила, что мужчин в подвале полностью раздели.

"Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели до гола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе", — рассказала жена мобилизованного. Мама ещё одного мобилизованного рассказала Astra, что ее сын попал в такую же ситуацию.

Что предшествовало: 28 октября издание сообщило, что отказавшихся возвращаться на передовую граждан РФ удерживают в заключении на территории бывшей колонии в Перевальске Луганской области по адресу улица Тевелева, 1.

Темы: Росcияоккупациямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Над московским аэропортом "Внуково" закрыли воздушное пространство – росСМИ
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: