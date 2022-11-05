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Оккупанты перевели своих отказников в другой подвал, их раздевают и угрожают убить – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 17:28
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

После публикаций СМИ лагерь для отказников из числа российских мобилизованных в оккупированном Перевальске Луганской области разогнали, удерживаемых перевели в другой подвал.

Источник: Astra

Детали: По данным издания, большую часть незаконно удерживаемых мужчин обманом, угрозами и пытками перевезли в новый лагерь-подвал для отказников, точное месторасположение которого на данный момент неизвестно.

Об этом Astra сообщили источники в Луганской области, а также родственники мобилизованных, которых сейчас удерживают в новом подвале.

Издание располагает фотографией, сделанной заключёнными в данном месте, однако не публикует его из соображений безопасности пленных россиян. Оно предполагает, что таких подвалов для отказавшихся воевать сейчас несколько.

Как рассказали родственники нескольких военнослужащих, оказавшихся в одном из подвалов в Луганской области, командиры им говорили: "Мы расстреляем вас и скинем в одну яму, а родственникам сообщим, что вы без вести пропали".

"Так они пытаются вернуть на передовую мобилизованных, написавших рапорта об отказе от участия в СВО. Поняв, что уговоры не действуют, командиры стали угрожать расправой, фамилии и звания командиров не известны, они не представлялись. На днях пленные вышли на связь и сообщили, что их несколько дней не кормили", — рассказали изданию родные.

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Супруга мобилизованного, который в октябре был в заключении на территории бывшей тюрьмы в Перевальске, рассказала, что ее мужа после расформирования данной тюрьмы также увезли в новое место заключения.

Супруга другого мобилизованного сообщила, что мужчин в подвале полностью раздели.

"Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели до гола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе", — рассказала жена мобилизованного. Мама ещё одного мобилизованного рассказала Astra, что ее сын попал в такую же ситуацию.

Что предшествовало: 28 октября издание сообщило, что отказавшихся возвращаться на передовую граждан РФ удерживают в заключении на территории бывшей колонии в Перевальске Луганской области по адресу улица Тевелева, 1.

Темы: Росcияоккупациямобилизациявойна
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