На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в Крым - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе оккупантами воспитанников Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе Крыма.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КУ "Олешковского детского дома-интерната" Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе".

Детали: По словам омбудсмена, оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Лубинец подчеркнул, что такие действия, в частности, незаконного директора детского учреждения, являются проявлением геноцида в отношении украинских детей. "Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", - подчеркнул он.