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На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в Крым - омбудсмен

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 01:18
На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в Крым - омбудсмен
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО из FACEBOOK

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе оккупантами воспитанников Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе Крыма.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КУ "Олешковского детского дома-интерната" Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе".

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Детали: По словам омбудсмена, оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. 

Лубинец подчеркнул, что такие действия, в частности, незаконного директора детского учреждения, являются проявлением геноцида в отношении украинских детей. "Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", - подчеркнул он.

Темы: Херсонская областьгеноцидомбудсменРосcия
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