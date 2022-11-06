Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в Крым - омбудсмен

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 02:18
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО из FACEBOOK

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе оккупантами воспитанников Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе Крыма.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников КУ "Олешковского детского дома-интерната" Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе".

Детали: По словам омбудсмена, оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. 

Лубинец подчеркнул, что такие действия, в частности, незаконного директора детского учреждения, являются проявлением геноцида в отношении украинских детей. "Обращаюсь в правоохранительные органы по данному факту для фиксации очередного преступления России", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьгеноцидомбудсменРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоИз-за атак на Сумскую область ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

фотоРоссияне накрыли огнем Сумщину: есть погибшая и раненая, повреждена инфраструктура

Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП

На следующей неделе Еврокомиссия представит программу помощи Украине на 18 миллиардов евро

Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной

Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

Все новости...
Херсонская область
ОК "Юг": Оккупанты на правом берегу обустраивают оборону, на левом – минируют побережье
В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
Последние новости
19:22
обновленоИз-за атак на Сумскую область ряд поездов задерживаются и меняют маршрут
19:14
Спецпредставитель США по Ирану заявил, что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны
18:59
Президент Германии: Украина должна сама принимать решение о возможных переговорах
18:41
На Херсонщине оккупанты уничтожают частные катера и выгоняют жителей – сводка Генштаба
18:31
Венгрия ответила на заявление Путина о якобы ее территориальных претензиях к Украине
18:09
фотоРоссияне накрыли огнем Сумщину: есть погибшая и раненая, повреждена инфраструктура
18:02
В ДТЭК объяснили, почему не во всех домах выключают свет во время отключений
17:44
Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП
17:39
Украина передала Болгарии список вооружения, необходимого для войны с РФ - посол
17:07
На следующей неделе Еврокомиссия представит программу помощи Украине на 18 миллиардов евро
Все новости...