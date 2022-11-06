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В Белгородской области – бавовна: горит резервуар с растворителем

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 11:59
В Белгородской области – бавовна: горит резервуар с растворителем
Скриншот из видео с Тelegram-канала RT

В Белгородской области России на промышленном объекте горит резервуар с растворителем, власти заявили, что пожар возник после обстрела.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание RT  

Прямая речь Гладкова: "Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".

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Детали: РосСМИ опубликовали видео пожара.

Гладков также сообщил, что на территории Белгородской области до 21 ноября продлили "желтый" уровень террористической опасности.

Также на две недели продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

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Темы: Росcиявойнапожар
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