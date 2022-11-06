В Белгородской области – бавовна: горит резервуар с растворителем
Воскресенье, 6 ноября 2022, 11:59
В Белгородской области России на промышленном объекте горит резервуар с растворителем, власти заявили, что пожар возник после обстрела.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание RT
Прямая речь Гладкова: "Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".
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Детали: РосСМИ опубликовали видео пожара.
Гладков также сообщил, что на территории Белгородской области до 21 ноября продлили "желтый" уровень террористической опасности.
Также на две недели продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
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