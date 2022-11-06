Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белгородской области – бавовна: горит резервуар с растворителем

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 12:59
Скриншот из видео с Тelegram-канала RT

В Белгородской области России на промышленном объекте горит резервуар с растворителем, власти заявили, что пожар возник после обстрела.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, российское пропагандистское издание RT  

Прямая речь Гладкова: "Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы".

Детали: РосСМИ опубликовали видео пожара.

Гладков также сообщил, что на территории Белгородской области до 21 ноября продлили "желтый" уровень террористической опасности.

Также на две недели продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Темы: Росcиявойнапожар
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль снижает ядерную риторику, не вынудит Киев к переговорам с помощью угроз - ISW

В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают

Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб подросток

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России, это прописано в ядерной доктрине

обновленоИз-за атак на Сумскую область ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Все новости...
Росcия
Мэр второго крупнейшего города Латвии назвал Крым российским и уклонялся называть РФ агрессором
Оккупанты зомбируют украинских детей в Мелитополе - мэр
Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной
Последние новости
06:16
фотоВ Донецке пылает помещение управления железной дороги: оккупанты говорят об обстрелах
05:25
Маск хочет сделать Twitter самым точным источником информации
04:05
Кремль снижает ядерную риторику, не вынудит Киев к переговорам с помощью угроз - ISW
03:21
На юге ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами - ОК "Юг"
02:57
СМИ: Twitter отложил введение платной верификации
02:19
Оккупанты выпустили по Сумщине более 200 снарядов и мин, есть погибшая и раненая
01:17
Вслед за Twitter: Meta начинает масштабные сокращения работников - СМИ
00:43
Белый дом непублично контактирует с Кремлем: интересы нацбезопасности - СМИ
23:47
Российские морпехи пожаловались губернатору, что потеряли 300 человек за 4 дня - СМИ
23:15
"Эта война страшнее, чем в Афганистане". Истории людей, спасшихся эвакуационным медицинским поездом
Все новости...