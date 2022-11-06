Венгерский еврокомиссар исключил ускоренную процедуру в процессе вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи считает, что процесс подготовки Украины к началу переговоров о вступлении в Европейский союз может занять более года или двух.

Об этом он сказал в комментарии немецкому изданию Welt, пишет "Европейская правда".

Даже если Киеву удастся вступить в переговоры до конца 2023 года, в Брюсселе не верят в их завершение в течение года.

"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных сферах политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше времени, чем год или два", - сказал Варгеи.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина в комментарии изданию сказала, что Украина начала процесс интеграции еще до того, как получила статус кандидата на вступление.

"Большое количество реформ уже было проведено под наблюдением ЕС. Поэтому можно действовать быстрее и не использовать обычную процедуру", - сказала она.

Впрочем, об ускоренной процедуре Варгеи ничего не хочет слышать: "К Украине применяются те же самые критерии, что и ко всем остальным заявителям".

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При этом в Брюсселе положительно воспринимают украинское рвение. "Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ могут быть завершены быстро. Поэтому график начала переговоров не может быть определен", - сказал Варгеи.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что венгерский комиссар, по убеждению Киева, ставит перед собой цель любой ценой затормозить движение Украины к членству.

А при этом "под раздачу" попадает Кишинев. Это может позволить одному из главных партнеров венгерских властей – путинской России – получить реванш в Молдове и еще одну точку нестабильности на границе ЕС.

Этот сценарий, если произойдет, станет масштабным геополитическим поражением ЕС, идет речь в статье Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.