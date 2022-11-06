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Российские морпехи пожаловались губернатору, что потеряли 300 человек за 4 дня - СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 23:47
вещи российских военных, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка в Донецкой области понесли большие потери.

Источник: "Медуза" со ссылкой на ряд источников

Детали: Как отмечает издание, о жалобе сообщили "военкор" пропагандистской ВГТРК Александр Сладков, бывшая советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие российские источники, поддерживающие войну в Украине.

Полный текст письма опубликовал телеграм-канал Grey Zone. "Медуза" не может подлинность текста. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилии командиров обнародовать не стали.

Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи говорят, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

По мнению предполагаемых авторов письма, их командиры — "генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов" — спланировали наступление, чтобы первый "заработал бонусы перед начальником Генштаба" Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. "Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом", — говорится в письме.

Морпехи просят Кожемяко обратится к верховному главнокомандующему с просьбой прислать "независимую", не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме.

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Губернатор Приморья к моменту публикации новости не подтвердил получение письма, пишет "Медуза".

Что предшествовало: 5 ноября российское издание "Верстка" сообщило, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, речь идет о сотнях погибших оккупантов.

Темы: Росcиявойна
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