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Кремль снижает ядерную риторику, не вынудит Киев к переговорам с помощью угроз - ISW

Станислав ПогориловПонедельник, 7 ноября 2022, 04:05
Фото: Getty Images

Кремль может продолжать проводить "ядерные игры", чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не сможет принудить Киев к переговорам, считают в Институте изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "По оценкам Института, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, и Кремль сейчас принимает меры для деэскалации своей ядерной риторики".

Детали: Аналитики обращают внимание на то, что ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.

"Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на свои территории", - говорят в ISW.

В отчете говорится, что Кремль, вероятно, в частном порядке разъяснил свою "ядерную политику" с целью деэскалации отношений с Соединенными Штатами и их союзниками.

В частности американские и союзнические официальные лица сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан контактировал с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, пытаясь уменьшить риск применения ядерного оружия.

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Посол России в Великобритании Андрей Келин также отметил 26 октября, что министр обороны России Сергей Шойгу сделал несколько звонков своим коллегам, уверяя их, что Россия не заинтересована в использовании ядерного оружия в войне.

Китай также мог сыграть определенную роль в давлении на Кремль с целью уменьшения его ядерных угроз. Так, глава Китая Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что "международное сообщество должно ... совместно противостоять применению или угрозам применения ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и ядерные войны не велись, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии". Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, вероятно, высказал подобную мысль Шойгу во время телефонного разговора 26 октября.

Темы: ядерное оружиеРосcияУкраинавойна
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