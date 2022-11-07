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СБУ задержала блогера, который снимал видео прилетов по Запорожью и снабжал ТГ-канал Шария

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 13:35
СБУ задержала блогера, который снимал видео прилетов по Запорожью и снабжал ТГ-канал Шария
фото СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, блогер из Запорожья выкладывал в сеть информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу, которую использовал враг.

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Для этого он создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.

По оперативным данным, сведения с информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

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Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий для наполнения собственного Телеграм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины.

Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.

Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Сейчас решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Темы: СБУЗапорожьевойна
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