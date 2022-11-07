КНДР снова отрицает поставки военной помощи России

На фоне последних обвинений со стороны Соединенных Штатов Северная Корея во вторник заявила, что никогда не торговала оружием с Россией и не планирует этого делать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы еще раз четко заявляем, что мы никогда не осуществляли "торговлю оружием" с Россией и что мы не планируем делать это в будущем", - говорится в заявлении Пхеньяна, которое распространило его государственное информагентство ЦТАК.

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Аналогичное заявление Северная Корея публиковала в конце сентября после того, как в Государственном департаменте США заявили, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине".

В начале ноября стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

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Позже проект 38 North, который отслеживает события в Северной Корее, впервые за последние несколько лет зафиксировал движение поезда между северокорейской и российской территориями. Российская ветеринарная служба официально сообщила, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.

КНДР поддерживает Россию в полномасштабной войне в Украине: она признала правосубъектность террористических образований "ЛДНР" и аннексию украинских территорий, а также голосовала против резолюций с осуждением российской агрессии.