На юге авиация ударила по опорным пунктам и системам ПВО врага – командование

Украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам, системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники в трех районах.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.

К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Алешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электро- и водоснабжение, а также связь.

Рашисты не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продукты питания и средства передвижения на территорию Российской Федерации".

Детали: Авиацией ВСУ врагу нанесено 8 ударов, 2 из которых по опорным пунктам, 4 - по системам противовоздушной обороны и 2 - по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 32 захватчика, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

По сообщению военных, с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни вражеских БпЛА.

На Николаевщине, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса "воздух - земля" Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Обошлось без человеческих потерь.

По Куцурубской громаде Николаевской области враг бил из "Градов", тоже без человеческих потерь.

В течение дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсонщины. 4 авиаудара нанесены врагом только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины враг направил ударные беспилотники типа "Ланцет". В Нововоскресенском - попадание произошло по открытой поверхности. Без человеческих потерь. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Дважды за день враг применил реактивные системы залпового огня "Ураган" по Никопольскому району. В двух громадах - Мировской и Марганецкой - зафиксированы попадания в частный сектор с повреждением дворов, обошлось без пострадавших.

В Черном море на дежурстве - 7 кораблей флота противника, которые маневрируют вблизи побережья Крыма. Среди них 1 БДК, ракетоносителей вновь не обнаружено.