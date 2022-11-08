Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Епифаний наградил Буданова орденом ПЦУ

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 20:02

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний вручил начальнику Главного управления МОУ Кириллу Буданову и руководителям подразделений разведки отличия Православной церкви Украины.

Источник: пресс-служба ГУР в Facebook

Дословно: "Митрополит отметил Кирилла Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила".

Детали: Генерал-майор Буданов и офицеры-разведчики обсудили с предстоятелем ПЦУ освобождение из плена военнослужащих и перспективы полного освобождения Украины.

Глава ГУР подчеркнул, что "наступает решающий период войны".

Со своей стороны, митрополит Епифаний поблагодарил всех защитников за "самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины".

Справка:

ВИДЕО ДНЯ

Орден святого великомученика Юрия Победителя - украинское негосударственное отличие, основанное ПЦУ для чествования людей за заслуги перед Поместной церковью, орден имеет одну степень.

Орден Архистратига Михаила - украинское негосударственное отличие, основанное ПЦУ для чествования людей за заслуги перед Поместной церковью, орден имеет две степени.

Награды установлены решением Священного синода от 4 февраля 2020 года. Награждение орденами осуществляет предстоятель ПЦУ.

Темы: Епифанийразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео В Ужгороде повалили памятник советскому солдату

Эксглаву НБУ Шевченко объявили в международный розыск – САП

Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники

фото Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"

Веерные отключения: в среду во всех областях будут действовать почасовые графики электроснабжения

фотоСБУ обезвредила ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций ВСУ

Все новости...
Епифаний
Еще 100 общин переходят в ПЦУ – Эпифаний
Десятки громад перешли в ПЦУ
В главном соборе ПЦУ обезвредили диверсантов. Эпифаний может быть целью россиян
Последние новости
13:25
В Мариуполе гражданский подорвался на российской мине: оккупанты солгали о ликвидации диверсанта
13:24
Вся металлургическая продукция РФ должна оказаться под санкциями США – Минэкономики
13:18
Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"
13:17
Вспышка гриппа во Львове: медики подтверждают начало сезонной эпидемии
13:15
ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів
13:10
На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты
13:06
В РФ перед Новым годом заканчиваются запасы популярных иностранных брендов алкоголя
13:04
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
12:35
фото, видео В Ужгороде повалили памятник советскому солдату
12:27
Британия предоставит ВСУ зимнее снаряжение, Сунак подчеркивает поддержку Украины
Все новости...