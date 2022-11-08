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Епифаний наградил Буданова орденом ПЦУ

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 19:02
Епифаний наградил Буданова орденом ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний вручил начальнику Главного управления МОУ Кириллу Буданову и руководителям подразделений разведки отличия Православной церкви Украины.

Источник: пресс-служба ГУР в Facebook

Дословно: "Митрополит отметил Кирилла Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила".

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Детали: Генерал-майор Буданов и офицеры-разведчики обсудили с предстоятелем ПЦУ освобождение из плена военнослужащих и перспективы полного освобождения Украины.

Глава ГУР подчеркнул, что "наступает решающий период войны".

Со своей стороны, митрополит Епифаний поблагодарил всех защитников за "самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины".

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Справка:

Орден святого великомученика Юрия Победителя - украинское негосударственное отличие, основанное ПЦУ для чествования людей за заслуги перед Поместной церковью, орден имеет одну степень.

Орден Архистратига Михаила - украинское негосударственное отличие, основанное ПЦУ для чествования людей за заслуги перед Поместной церковью, орден имеет две степени.

Награды установлены решением Священного синода от 4 февраля 2020 года. Награждение орденами осуществляет предстоятель ПЦУ.

Темы: Епифанийразведка
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