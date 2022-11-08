Партизаны сожгли церковь с оккупантами возле Мелитополя - мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что силы сопротивления в селе Вознесенка Запорожской области подожгли церковь, в которой разместили штаб российские войска.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощное, что рашисты буквально задыхаются от него

Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов.

В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из захваченных церквей".