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Партизаны сожгли церковь с оккупантами возле Мелитополя - мэр

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 21:51
фото федорова

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что силы сопротивления в селе Вознесенка Запорожской области подожгли церковь, в которой разместили штаб российские войска.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощное, что рашисты буквально задыхаются от него

Сегодня около 14:00 в селе Вознесенка Мелитопольского района поджарили логово оккупантов.

В лучших традициях рашистов они разместили свой штаб в одной из захваченных церквей".

Темы: МелитопольпартизанывойнаРосcия
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